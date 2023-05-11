"الصحة": ارتفاع عدد الشهداء إلى 29 شهيدًا إثر عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس، استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي جديد على القطاع.

وأفادت الوزارة في بيان بـ"استشهاد فلسطيني بقصف إسرائيلي على المناطق الشمالية لقطاع غزة".

وشنَّت قوات الاحتلال غارات جديدة على مناطق شمالي وغرب غزة، بينما ردَّت فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ صوب المستوطنات المحاذية للقطاع.

وعلى هذا النحو يرتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي بدأت منذ فجر الثلاثاء إلى 29 شهيدًا و93 جريحًا، بينهم نساء وأطفال و5 من قادة "سرايا القدس" الجناح المسلَّح لحركة "الجهاد الإسلامي".

وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهودًا لوقف العدوان الإسرائيلي الجديد على غزة، لكنها لم تحقّق اختراقًا بعد باتجاه التهدئة.

المصدر / فلسطين أون لاين