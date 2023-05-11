فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الصحة": ارتفاع عدد الشهداء إلى 29 شهيدا إثر عدوان الاحتلال على غزة

جماعات الهيكل تقدم طلباً رسمياً لإدخال "مسيرة الأعلام" للأقصى

الغرفة المشتركة تحذّر الاحتلال من العودة لسياسة قصف المنازل

أضرار وقصف يستهدف منازل 3 رياضيين في غزة

إغلاق معبر إيريز يمنع 5 لاعبين ومدرب من مغادرة غزة

حفيظ دراجي يُغرد من جديد دعماً لفلسطين

أبو حمزة محذّرًا الاحتلال: مستعدون لتوسيع دائرة النار مهما كلَّف الثمن

شظايا صاروخ للمقاومة تصيب سيارة وزيرة الاستيطان

أكثر من 15 هدفاً للمستوطنين تعرَّضت لصواريخ المقاومة الخميس

مسيرة وسط رام الله دعمًا وإسنادًا لغزة

بالفيديو والصور أكثر من 15 هدفاً للمستوطنين تعرَّضت لصواريخ المقاومة الخميس

11 مايو 2023 . الساعة 21:42 بتوقيت القدس
...

كشفت هيئة البث العبرية أن نحو 15 مبنى وساحة داخل كيان الاحتلال تعرَّضت لقصف صاروخي من المقاومة الفلسطينية اليوم الخميس.

واستهدفت المقاومة برشقات صاروخية مكثَّفة، مستوطنات وبلدات في كيان الاحتلال، ما أسفر عن مقتل مستوطِنة وإصابة 13 آخرين بـ"تل أبيب" وسط الكيان.

ومساء اليوم ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن شظايا أحد الصواريخ، التي أطلقتها المقاومة على مستوطنة "سديروت"، أصابت سيارة وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال أوريت ستروك.


كما ذكرت وسائل الإعلام أن صاروخًا أصاب محوّل كهرباء بسديروت مغذّيًا لمناطق بالغلاف، ما أدَّى لانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من الغلاف.

وقبل قليل، اندلع حريق في مبنى بمنطقة بيت يام قرب (تل أبيب،) وكذلك اندلع حريق كبير بمستوطنة اسديروت.

666666.jpg
6666.jpg
987.jpg
3.jpg
 

 

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #المقاومة الفلسطينية #ثأر الأحرار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر