أكثر من 15 هدفاً للمستوطنين تعرَّضت لصواريخ المقاومة الخميس

كشفت هيئة البث العبرية أن نحو 15 مبنى وساحة داخل كيان الاحتلال تعرَّضت لقصف صاروخي من المقاومة الفلسطينية اليوم الخميس.

واستهدفت المقاومة برشقات صاروخية مكثَّفة، مستوطنات وبلدات في كيان الاحتلال، ما أسفر عن مقتل مستوطِنة وإصابة 13 آخرين بـ"تل أبيب" وسط الكيان.

ومساء اليوم ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن شظايا أحد الصواريخ، التي أطلقتها المقاومة على مستوطنة "سديروت"، أصابت سيارة وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال أوريت ستروك.



كما ذكرت وسائل الإعلام أن صاروخًا أصاب محوّل كهرباء بسديروت مغذّيًا لمناطق بالغلاف، ما أدَّى لانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من الغلاف.

وقبل قليل، اندلع حريق في مبنى بمنطقة بيت يام قرب (تل أبيب،) وكذلك اندلع حريق كبير بمستوطنة اسديروت.











المصدر / وكالات