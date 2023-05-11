إغلاق حاجز بيت حانون يمنع 5 لاعبين ومدرب من مغادرة غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

منعت قوات الاحتلال الصهيوني لاعبي المنتخب الأولمبي من مغادرة قطاع غزة، من أجل الانضمام للمعسكر التدريبي، في ملعب الشهيد فيصل الحسيني ببلدة الرام القريبة من مدينة القدس المحتلة.

وكان الخماسي (خالد النبريص، وعمرو رزق، ومهند حسنين، وأحمد كلاب، وإبراهيم أبو عمير)، رفقة المدرب المساعد للمنتخب هاني المصدر، ينتظرون إصدار التصاريح لهم من قبل قوات الاحتلال أمس، لكن قرار إغلاق حاجز بيت حانون "إيريز" الفاصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، عقب العدوان الصهيوني المتواصل، جعلهم يفقدون الأمل باللحاق بزملائهم في المنتخب والمشاركة في المباراة الودية أمام الأردن يوم الأحد القادم، استعدادات المنتخب للتصفيات الأولمبية باريس 2024، وبطولة غرب آسيا المقرَّر إقامتها في العراق في يونيو المقبل.

وسيحضر المباراة الودية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، الذي يزور الضفة الغربية رفقة عدد من رؤساء الاتحاد العربية، لافتتاح ملعب الخضر بمدينة بيت لحم.

وتأمل الجماهير الرياضية من الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة واتحاد كرة القدم، لاستغلال الحدث واطلاع الوفد الرياضي رفيع المستوى، على انتهاكات قوات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية، من بينها منع اللاعبين من التنقل بين غزة والضفة الغربية بحرية، والاعتقالات وحالات القتل للرياضيين والتي كان آخرها اغتيال لاعب كرة القدم بمركز شباب جنين راني قطنات أمس.