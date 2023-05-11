الغرفة المشتركة تحذر الاحتلال من العودة لسياسة قصف المنازل

حذرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي من توجهه لسياسة قصف المنازل الآمنة في قطاع غزة، مؤكدة أن يد المقاومة الثقيلة قادرة على إيلامه.

وأكدت الغرفة في بيان لها مساء اليوم الخميس أنها "على عهد الشهداء، وأن الاغتيالات لن تزيدنا إلا قوة، وإن ثأرنا مستمر".

ووجهت رسالة تحذير للاحتلال من مواصلة قصف المنازل، "نقول للعدو الجبان بأنه بتوجهه لسياسة قصف المنازل الآمنة يخطئ التقدير، وأن يد المقاومة الثقيلة قادرةٌ على إيلامه".

ونعت الغرفة شهداء شعبنا البطل، وعلى رأسهم الشهيدين القائدين في سرايا القدس: علي غالي وأحمد أبو دقة اللذين اغتالتهما يد الغدر الصهيونية.

المصدر / فلسطين أون لاين