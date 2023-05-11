"الهلال الأحمر" تطالب بفتح ممر إنساني لغزة

ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني المنظمات الدولية والدول الأطراف لاتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، بالضغط على سلطات الاحتلال لفتح ممر إنساني للسماح بإدخال المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية، وذلك جراء تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وأضافت "الهلال الأحمر" في بيان صحفي اليوم الخميس: "لا تزال حواجز الاحتلال الإسرائيلي المحيطة بقطاع غزة مغلقة لليوم الرابع على التوالي، الأمر الذي ينذر بأزمة إنسانية في ظل الشح الكبير في المستلزمات والمواد الطبية التي تعاني منه المنظومة الصحية، علماً أن القانون الدولي الإنساني يوجب على سلطات الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة سكان الأراضي المحتلة، وأن تسهل مرورها".

وتابعت: "شهد القطاع شللاً شبه كامل في مناحي الحياة كافة، حيث استمر تعليق العمل في جميع الجامعات والمدارس، ولا تزال أزمة الكهرباء تشهد تفاقما متزايداً وشحاً في إمدادات الوقود، نتيجة الحصار الجوي والبري والبحري العسكري الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع منذ 16 عاماً، والذي يشكل عقاباً جماعياً تحظره أحكام القانون الدولي الإنساني".

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن ما يقارب من 17 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي، و50 وحدة سكنية لأضرار جزئية، بالإضافة إلى تعرض عدد كبير من المنازل لأضرار جسيمة، حيث اضطرت 32 عائلة للنزوح من منازلها.

ويتعرض قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، إلى عدوان أسفر عن ارتقاء 28 شهيداً وإصابة أكثر من 80 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين