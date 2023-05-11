مقتل مستوطنة و6 إصابات بصواريخ المقاومة جنوبي "تل أبيب"

قتلت مستوطنة وأصيب 6 آخرون بجراح مساء اليوم الخميس في منطقة "رحوفوت" جنوبي تل أبيب، خلال قصف للمقاومة الفلسطينية أصاب مبنى سكنيا من أربعة طوابق بأضرار جسيمة.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، أن مستوطنة قتلت وأصيب 6 آخرون بصواريخ فلسطينية انطلقت من قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر طبية أن حالة ثلاثة من الجرحى بالغة الخطورة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن صواريخ المقاومة أصابت مبنى من أربعة طوابق يقع جنوبي تل أبيب، ما أدى إلى تدمير المبنى بشكل كبير.

وأظهرت الفيديوهات والصور من المكان تعرض المبنى لدمار كبير، كذلك تضرر العديد من مركبات المستوطنين، وسط انتشار قوات الاحتلال في محيط المبنى.









المصدر / وكالات