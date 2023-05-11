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شهيدان في قصف إسرائيلي لحي الشجاعية

11 مايو 2023 . الساعة 18:23 بتوقيت القدس
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استشهد شابان وأصيب ثالث بجراح جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة مساء اليوم الخميس.

وأفادت وزارة الصحة بوصول شهيدين إلى مجمع الشفاء الطبي جراء قصف الاحتلال لحي الشجاعية.

بدورها قالت كتائب المجاهدين إن الشهيدين هما القائد الميداني محمد سليمان دادر، والمقاوم حسين يوسف دلول، قد ارتقيا إثر استهدافهم من طائرات العدو شرق حي الشجاعية أثناء أداء واجبهم الجهادي في معركة "ثأر الأحرار".

وبحسب وزارة الصحة بلغت حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان على قطاع غزة لليوم الثالث إلى ٢٨ شهيدًا و ٨٦ جريحًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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