حماس تنعى القائدين في سرايا القدس غالي وأبو دقة

نعى الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إلى شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم شهداء سرايا القدس؛ الشهيد القائد علي غالي عضو المجلس العسكري، والشهيد القائد أحمد أبو دقة اللذين ارتقيا في عمليتي اغتيال نفذهما الاحتلال اليوم، كما ونعى شهداء شعبنا الذين ارتقوا خلال معركة "ثأر الأحرار".

وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم الخميس: "إن هذه الدماء الطاهرة للقادة العظام من أبطال سرايا القدس الميامين ستكون وقودا لاستمرار وتصاعد ثورة شعبنا ومقاومته".

وشدد على أن المقاومة الباسلة ستواصل ممارسة حقها في الرد على جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق شعبنا وقيادته، مؤكدا أن الاحتلال وقادته المجرمين لن يستطيعوا تحقيق أهدافهم من هذه الاغتيالات والجرائم بحق قادة المقاومة وشعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين