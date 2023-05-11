استشهاد غازي شهاب متأثرًا برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس

استُشهد المواطن غازي شهاب (66 عامًا)، مساء اليوم الخميس، متأثراً بإصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم نور شمس بمدينة طولكرم صباح اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد غازي شهاب متأثراً بإصابته الحرجة في البطن.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري وصلت إلى 141، بينهم 26 شهيداً في قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء الماضي.

وتعرَّض مخيم نور شمس لاقتحام واسع من قوات الاحتلال، وقد أسفر عدوان الاحتلال عن إصابة مواطنين اثنين بالرصاص، وتدمير واسع في ممتلكات المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين