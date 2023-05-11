الاحتلال يغتال مسؤولًا بسرايا القدس في خان يونس

اغتالت قوات الاحتلال عصر اليوم الخميس أحمد أبو دقة القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في قصف استهدف منزلًا في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد أحمد أبو دقة من جرَّاء قصف من طيران الاحتلال، أدَّى لإصابة 4 مواطنين آخرين بجراح.

وقالت سرايا القدس في بيان النعي، إن أبو دقة أحد قادتها قد ارتقى في عملية اغتيال صهيونية جبانة.

ووفق وزارة الصحة، وصل عدد الشهداء إلى 26، و(84) إصابة من جرَّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.









المصدر / فلسطين أون لاين