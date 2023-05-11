القانوع: المقاومة تقود معركة ثأر الأحرار بكل حكمة واقتدار

أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن المقاومة موحدة ميدانياً ومدعومة شعبياً، وتقود معركة ثأر الأحرار بكل حكمة واقتدار، وتدرك مرامي الاحتلال من عدوانه على شعبنا.

وشدد القانوع في تصريحات إذاعية على أن الاحتلال لا يزال يعاني حالة الإرباك والصدمة جراء جاهزية الغرفة المشتركة وضرباتها الموحدة وتكتيكها الجديد في إدارة المعركة.

وأضاف أن "الغرفة المشتركة تؤكد مجدداً وحدتها الميدانية وجاهزيتها للرد على عدوان الاحتلال وعدم تمرير جرائمه دون عقاب وتوسيع ضرباتها في حال تغول الاحتلال أكثر على شعبنا".

المصدر / فلسطين أون لاين