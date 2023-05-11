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قاسم: المقاومة موحدة وتواصل واجبها في صد العدوان

11 مايو 2023 . الساعة 15:13 بتوقيت القدس
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أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن المقاومة ما زالت تقوم بدورها في صد عدوان الاحتلال الهمجي المتصاعد ضد أهلنا في قطاع غزة، وأنها ستواصل القيام بواجبها في الدفاع عن شعبنا بشكل موحد.

وشدد قاسم في تصريح صحفي اليوم الخميس، على أن الأداء الموحد والمنسق للمقاومة عبر غرفة عمليات المقاومة المشتركة يزيد من قوة الإنجاز السياسي والإعلامي.

وأشار إلى أن الاحتلال يصعد من إرهابه بقصف المنازل السكنية على الآمنين في بيوتهم في سلوك نازي، مشددا على أن هذا السلوك فشل في كل المحطات التاريخية في كسر إرادة مقاومتنا أو صمود شعبنا.

وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات عن تصعيد إرهابه ضد شعبنا، موجهاً التحية للمقاومة الباسلة التي تخوض معركتها النبيلة ضد العدو الصهيوني، ولجماهير شعبنا الصامدة والملتفة حول خيار المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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