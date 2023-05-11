استقالة أقدم مذيع في قناة العربية بسبب غزة

قدّم مذيع قناة "العربية" السعودية، محمد أبو عبيد، استقالته، من القناة، يوم أمس الأربعاء.

وقال المذيع أبو عبيد في تغريدة على حسابه في تويتر: "اليوم الأربعاء آخر ظهور لي على شاشة الحدث/ العربية".

وأضاف: "عشرون عامًا، لكنّ قوة الظرف انتصرت على عاطفة الانتماء، ومع ذلك فإنّ ما يُخفّف من قسوة التنائي أننا في عصر الانفتاح الشبكي، إذ لم يعد للاغتراب عن الأوفياء معنى، فالاغتراب الآن هو عن المكان واسمه".

وبحسب مصادر مطلعة فإنّ استقالة المذيع أبو عبيد جاءت بسبب امتناع القناة عن تغطية أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة، ورفضها إعطاء مساحات كافية لمواكبة هذا الحدث الهام، وما يُصاحبه من اعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة.

ويعتبر أبو عبيد من أقدم مذيعي قناة العربية، التي قضا فيها عشرين عامًا منذ تأسيسها في2003.

أبو عبيد فلسطيني الجنسية، وُلد في عام 1972 ميلادي، ينحدر من بلدة عرابة في محافظة جنين بالضفة الغربية، حيث نشأ وتربّى ودرس حتى أنهى دراسته الثانوية ومن ثمَّ سافر إلى روسيا لتلقّي تعليمه الجامعي فيها.

والتحق بجامعة بيرزيت لدراسة العلوم السياسية، فيما اعتُقل لدى الاحتلال مرتين.





المصدر / فلسطين أون لاين