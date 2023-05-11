الإعلامي الحكومي يحذر من خطورة منع توريد الوقود اللازم لمحطة الكهرباء

حذر المكتب الإعلامي الحكومي، من خطورة منع الاحتلال توريد الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وأكد المكتب في تصريح وصل " "، اليوم الخميس، أن هذا المنع يهدد استمرار عمل محطة التوليد وقدرتها على إنتاج الكهرباء، حيث بدأت كميات الوقود بالنفاد، وبدأ العد التنازلي لإيقاف المحطة، ما ينذر بوقوع أزمة إنسانية وصحية وبيئية في قطاع غزة.

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ودعا وسائل الإعلام المختلفة إلى ضرورة وأهمية التركيز على آثار وتداعيات هذا الأمر على مختلف القطاعات وخاصة الآثار على القطاع الصحي والخدماتي والبيئي.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق منافذ ومعابر قطاع غزة، في ظل عدوانه المستمر عليه منذ ثلاثة أيام، ومن بين تلك الحواجز حاجز بيت حانون شمالًا.

المصدر / فلسطين أون لاين