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حيفا الأكثر تعرضاً لانتهاكات الاحتلال

حصيلة: 189 عملاً مقاوماً في الداخل المحتل خلال شهر أبريل الماضي

11 مايو 2023 . الساعة 13:02 بتوقيت القدس
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عملية فدائية في الداخل المحتل-صورة أرشيفية

أفادت حصيلة فلسطينية، اليوم الخميس، بأن شهر نيسان/ أبريل الماضي شهد (189) عملاً مقاوماً في الداخل الفلسطيني المحتل منذ عام 1948م، كان أعلاها في النقب بواقع 38 عملية.

وقال مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقرير له: أنه "من أبرز تلك العمليات، عملية الدهس في (تل أبيب)، التي نفذها الشهيد يوسف أبو جابر من كفر قاسم بتاريخ 07/04/2023، والتي أسفرت عن إصابة 6 مستوطنين واستشهاد المنفذ".

وأضاف: إن "فلسطينيي الداخل المحتل يؤدون دوراً مهماَ في الدفاع عن المسجد الأقصى من ممارسات الاحتلال، خصوصاً خلال شهر رمضان، حيث قاموا بإسناد المقدسيين في التصدي لاقتحامات المستوطنين، رغم التهديدات التي توجه لهم من قبل الاحتلال".

وذكر أن حالات الرباط في المسجد الأقصى خلال شهر أبريل الماضي،بلغت  104 حالات رباط، كما تم رصد 44 مظاهرة، و10 فعاليات شعبية، وإضراب واحد، وعملية دهس واحدة، وعمليتي طعن، و14 مواجهة، وغيرها من الحراكات والوقفات والمسيرات الشعبية في الداخل المحتل.

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وتتواصل انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في الداخل المحتل، حيث بلغت عمليات القتل وفق تقرير (مًعطى) عدد (2) جريمة، وعمليات الاعتقال (82) عملية، و(4) عمليات اعتداء، و(3) عمليات إبعاد، و(5) جرائم تضييق وتمييز عنصري، و(2) استدعاء واحتجاز، و(28) محاكمة تعسفية، و(6) عمليات اقتحام، و(6) عمليات قمع.

وأشار المركز ذاته إلى أن مدينة حيفا المحتلة تعد الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (23) انتهاكاً، يليها أم الفحم بواقع (21) انتهاكاً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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