"الإعلام الحكومي" يستعرض آثار وأضرار العدوان الإسرائيلي على غزة

استعرض المكتب الإعلامي الحكومي، آثار وأضرار العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، في مؤتمر صحفي، عقده بمدينة غزة، ظهر اليوم الخميس، إنّ العدوان الإسرائيلي المتواصل خلّف حتى اللحظة 25 شهيدًا منهم 6 أطفال و4 نساء، و2 من المُسنّين فضلًا عن إصابة 76 مواطنًا منهم 24 طفلًا و13 امرأة و3 مُسنّين.

ونوّه سلامة لوقوع أضرار كبيرة في شبكات المياه والكهرباء، فضلًا عن تعرُّض 5 مبانٍ لهدم كُلّي بما مجموعه 19 وحدة سكنية، وهدم جزئي 314 وحدة منها 28 غير صالحةٍ للسكن و286 أضرارًا جزئية.

وأشار لتوقف قطاع الصيد بالكامل نظرًا لعدم قدرة الصيادين دخول البحر جراء العدوان إضافة لأضرار في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تعرّضت للقصف ومزارع الخضروات والدواجن.

ونوّه لقيام هيئة مختصة بتوثيق إعداد رأي لطبيعة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال خلال هذا العدوان، فضلًا عن إعداد الملفات القانونية لتجهيزها للتحرك القانوني.

المصدر / فلسطين أون لاين