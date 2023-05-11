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حالة الكهرباء في قطاع غزة اليوم الخميس 11 مايو

11 مايو 2023 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
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محطة توليد الكهرباء - قطاع غزة

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، عن حالة الكهرباء ليوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، مشيرة إلى كمية الكهرباء المتوفرة وحجم الطلب بالإضافة إلى حجم العجز.

وقالت في بيان مقتضب: إن "كمية الكهرباء المتوفرة من المصادر تبلغ (166) ميجاوات، ومتوسط الطلب على الطاقة يبلغ (193) ميجاوات، بينما يبلغ متوسط العجز في الطاقة (13%)".

وأضافت: أما "الجدول المعمول به في المحافظات على النحو التالي: (8) وصل (8) فصل مع زيادات"، ملفتة إلى عدد البلاغات عن أعطال الواردة للطواقم الفنية منذ بدء العدوان (311) تبليغ من مختلف المحافظات ( حصيلة تراكمية)".

وذكرت أن عدد الاتصالات الواردة لمركز الاستعلامات عبر الرقم 133، (2648) اتصال (حصيلة تراكمية)، مشيرة إلى خروج المغذي F8 +J9  من الخدمة بسبب أعطال على الشبكة و تم إعادتهم للخدمة

ونبهت المواطنين والمؤسسات كافة بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والضرورية تحسباً لاحتمال حدوث تغيرات على جدول توزيع الكهرباء بسبب إغلاق المعابر وتأثيره على إدخال الوقود لمحطة التوليد أو أي أعطال قد تحدث على الخطوط.

 ودعت المجتمع الدولي وكافة الأطراف بالتدخل العاجل من أجل السماح بإدخال شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطة التوليد لضمان توفير كهرباء للمرافق الحيوية مثل المستشفيات ومضخات العادمة ومحطات المعالجة وآبار المياه الصالحة للشرب ومحطات التحلية والمرافق الخدمية الأخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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