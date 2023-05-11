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مرداوي: الاحتلال فشل في تشتيت جهد المقاومة والضفة تراكم قوتها

11 مايو 2023 . الساعة 11:58 بتوقيت القدس
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القيادي بحركة حماس محمود مرداوي

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن الاحتلال الصهيوني فشل فشلاً ذريعاً في التفريق بين الفصائل الفلسطينية وتشتيت جهدها، من خلال اغتيال قادة سرايا القدس.

وأضاف مرداوي في تصريح وصل "":" إن المقاومة الفلسطينية تقود المعركة برباطة جأش ورؤية وخطة استراتيجية محكمة جداً"، مشيراً إلى أنها في حالة مراكمة للقوة والمعرفة الجيدة، لقراءة سلوك العدو الإسرائيلي.

وأوضح أن غرفتنا المشتركة قوية ولا يمكن أن تنجح محاولات تجاوزها، وتمتلك حاضنة شعبية كبيرة من الشارع الفلسطيني.

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وذكر أن الإقليم بأكمله وقف في حالة من الحيرة بعد الصمت الرادع بغزة، وهو ما يدلل على حكمة فلسطينية، وإصرار على اقتلاع العدو الصهيوني من المنطقة بأكملها.
 
ولفت مرداوي إلى أن الضفة الغربية تحذو حذو غزة، وتراكم قوتها في هذا السبيل.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية أمس، تنفيذ عملية "ثأر الأحرار"، والتي تمثلت بتوجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومستوطنات وأهداف الاحتلال، رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس.

وأكدت أن استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا ورجالنا وأبطالنا، هو خط أحمر، سيواجه بكل قوة وسيدفع الاحتلال ثمنه غاليا، مشددةً على أنها جاهزة لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته، فإنّ أياماً سوداء بانتظاره.

وأردفت بقولها: "سنبقى في كل جبهات الوطن وحدة واحدة، سيفا ودرعا لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الفصائل الفلسطينية #حركة حماس #محمود مرداوي #الاحتلال الإسرائيلي

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