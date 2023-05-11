أطقم الدفاع المدني تُنفذ 60 مهمة منذ بدء العدوان

نفذت أطقم مديرية الدفاع المدني 60 مهمة متنوعة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر وحتى الساعة الثالثة من فجر اليوم الخميس.

وأوضحت إحصائية للدفاع المدني أن طواقمها تلقت 29 إشارة استغاثة منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن طواقمها نفذت 27 مهمة إطفاء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

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ولفتت إلى أنها انتشلت 11 شهيدًا من الأماكن المستهدفة، فيما تعاملت أطقم الإسعاف لديها مع 16 إصابة مختلفة ونقلتها إلى مستشفيات القطاع في كافة المحافظات.

وأفادت مديرية الدفاع المدني أنها نفذت 6 مهام إنقاذ لمواطنين في الأماكن التي تعرضت للاستهداف من الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأكدت أن الطواقم المختصة لديها تُواصل العمل في حالة استنفار وجهوزية للتعامل مع أي طارئ.

المصدر / فلسطين أون لاين