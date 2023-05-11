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مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث اللغة الإنجليزية (2)

11 مايو 2023 . الساعة 11:12 بتوقيت القدس
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مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث اللغة الإنجليزية (2)

يستهدف ملحق مراجعات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام والذي يأتي بالشراكة مع جامعة فلسطين، اليوم مبحث اللغة الإنجليزية الحلقة الثانية.

بإعداد المدرسين القديرين/ عماد رزق الشافعي من مدرسة الكرمل الثانوية للبنين بغزة وخليل ورد، ويُعدا من أفضل وأمهر مدرسي اللغة الإنجليزية بالقطاع.

ويشمل ملحق مبحث اللغة الإنجليزية الحلقة الثانية، أهم أسئلة عن الوحدات المقررة والمطلوب من طلاب التوجيهي لهذا العام دراستها والامتحان بها.

- لتحميل مراجعات مادة اللغة الإنجليزية الحلقة الأولى والثانية 2021 من هنــــــا

- لتحميل مراجعات مادة اللغة الإنجليزية الحلقة الأولى 2022 من هنــــــا

- لتحميل مراجعات مادة اللغة الإنجليزية الحلقة الثانية 2022 من هنــــــا

لمطالعة مراجعات مبحث اللغة الإنجليزية الحلقة الأولى لهذا العام بالأسفل.. 👇🏻



يرجى الانتظار لتحميل الملف

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المصدر / فلسطين أون لاين
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