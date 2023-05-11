لهذه الأسباب.. انزع حافظة هاتفك قبل شحنه

أفادت تقارير علمية، بأن حافظات الهواتف الذكية المصنوعة من البلاستيك والمطاط والسيليكون التي تمتص الصدمات، تعمل كعازل، حيث تحتفظ بالحرارة حول جهازك، مما يؤثر على أداء البطارية.

وأشارت إلى ارشادات شركة آبل بشأن زيادة أداء البطارية إلى الحد الأقصى، "قد يؤدي شحن جهازك عندما يكون داخل أنماط معينة من الأغلفة إلى توليد حرارة زائدة، ما قد يؤثر على سعة البطارية".

ووفقا لشركة آبل، تعمل أجهزة "آيفون" وiOS وiPadOS الأخرى، بما في ذلك ساعة آبل، بشكل أفضل في درجات الحرارة المحيطة، بين 32 درجة إلى 95 درجة فهرنهايت (0 درجة إلى 35 درجة مئوية).

وأوضحت أنه عندما تكون في الغلاف الذي يحمي الجهاز، يكون نطاق درجات حرارة "منطقة الراحة" أكثر سخاء بقليل، من -4 درجات إلى 113 درجة فهرنهايت (-20 درجة إلى 45 درجة مئوية).

لكن وفقا للخبراء، صمم مهندسو آبل أجهزتهم لتحقيق أقصى أداء في درجة حرارة الغرفة. وتتراوح درجة الحرارة الحقيقية بين 62 درجة إلى 72 درجة فهرنهايت (16 إلى 22 درجة مئوية) كلما أمكن ذلك.

وذكرا أن بعض أغلفة الهواتف السميكة لن تسبب ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة من تلقاء نفسها، فإنها ستساهم في التسخين الكلي إلى جانب عوامل مثل عمر البطارية، والتآكل الداخلي داخل البطارية، أو الطقس.

ويحذر موقع دعم آبل من أنه "يمكن أن يؤدي استخدام جهاز iOS أو iPadOS في ظروف شديدة الحرارة إلى تقصير عمر البطارية بشكل دائم، على سبيل المثال، لا تترك جهازك في سيارتك لأن درجات الحرارة في السيارات المتوقفة يمكن أن تتجاوز هذا النطاق".

المصدر / وكالات