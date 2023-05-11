استشهاد الشاب أوس حمامدة متأثرًا بجراحه

استُشهد الشاب أوس أمين حمامدة، اليوم الخميس، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس بلدة قباطية جنوب جنين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة قباطية في جنوب جنين وأطلقت النار على مركبة كانت تسير في شوارع البلدة، ما أدى إلى استشهاد الشابين أحمد جمال توفيق عساف كميل (19 عامًا) من قباطية، وراني وليد أحمد قطنات (24 عامًا) من مخيم جنين واصابة أوس حمامدة.

اقرأ أيضًا: جماهير جنين تُشيّع جثمانَي الشهيدين المقاومَين أحمد كميل وراني قطنات

وكان الشهيد حمامدة قد أُصيب بالرصاص الحي في البطن والصدر وأُدخل إلى مستشفى الرازي في حالة خطرة جدًّا، وأُعلن عن استشهاده صباح اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين