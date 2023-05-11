تعرَّف على حالة الطقس اليوم الخميس 11 مايو

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئيا، وحارا وجافا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية إلى خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 11 مايو

وهذه الليلة: يكون الجو صافيا ودافئا نسبيا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 12 مايو

ويكون الجو، يوم غدٍ الجمعة، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ومثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس السبت 13 مايو

والسبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ومثيرة للغبار، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأحد 14 مايو

وتنبأت أن يكون الجو، الأحد المقبل، غائما جزئيا إلى صاف، ربيعيا لطيفا ومعتدلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين