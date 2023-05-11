11 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 11 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

330 افتتاح القسطنطينية كعاصمة للإمبراطورية الرومانية، وسميت "روما الجديدة".

افتتاح القسطنطينية كعاصمة للإمبراطورية الرومانية، وسميت "روما الجديدة". 1891 شرطي ياباني يهاجم ولي عهد الإمبراطورية الروسية نيقولا أليكسندروفيتش لاغتياله في الحادثة التي عرفت باسم حادثة أوتسو.

شرطي ياباني يهاجم ولي عهد الإمبراطورية الروسية نيقولا أليكسندروفيتش لاغتياله في الحادثة التي عرفت باسم حادثة أوتسو. 1921 مدينة "تل أبيب" تصبح أول بلدية يسكنها اليهود وحدهم في فلسطين.

مدينة "تل أبيب" تصبح أول بلدية يسكنها اليهود وحدهم في فلسطين. 1935 عقد في مدرسة دار العلوم الإسلامية بمدينة يافا الاجتماع التحضيري لمؤتمر لجان الطلبة، وذلك مشاركة منهم لبقية قطاعات وطبقات الشعب الفلسطيني في النهوض الوطني العارم، وساهم هؤلاء الطلبة فيما بعد في إنجاح الإضراب الكبير والذي استمر لستة أشهر بقيادة اللجنة العربية العليا.

عقد في مدرسة دار العلوم الإسلامية بمدينة يافا الاجتماع التحضيري لمؤتمر لجان الطلبة، وذلك مشاركة منهم لبقية قطاعات وطبقات الشعب الفلسطيني في النهوض الوطني العارم، وساهم هؤلاء الطلبة فيما بعد في إنجاح الإضراب الكبير والذي استمر لستة أشهر بقيادة اللجنة العربية العليا. 1942 انتهاء أعمال مؤتمر بلتيمور وهو برنامج يمثل انعطافاً هاماً وحدثاً بارزاً في تاريخ الحركة الصهيونية على صعيد العلاقات مع الدول الكبرى.

انتهاء أعمال مؤتمر بلتيمور وهو برنامج يمثل انعطافاً هاماً وحدثاً بارزاً في تاريخ الحركة الصهيونية على صعيد العلاقات مع الدول الكبرى. 1949 قبول عضوية الكيان العبري في الأمم المتحدة بعد عام من إعلان تأسيسه على أرض فلسطين.

قبول عضوية الكيان العبري في الأمم المتحدة بعد عام من إعلان تأسيسه على أرض فلسطين. 1960 أربعة من عملاء الموساد يختطفون النازي أدولف أيخمان من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

أربعة من عملاء الموساد يختطفون النازي أدولف أيخمان من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. 1970 استشهاد الأسير عبد القادر جبر أحمد أبو الفحم في سجن عسقلان خلال إضرابه عن الطعام.

استشهاد الأسير عبد القادر جبر أحمد أبو الفحم في سجن عسقلان خلال إضرابه عن الطعام. 1989 الرئيس الأمريكي جورج بوش يعلن عن اعتزام الولايات المتحدة غزو بنما واعتقال رئيسها الجنرال مانويل نورييغا بتهمة تورطه في عمليات تهريب المخدرات من كولومبيا إلى الأراضي الأمريكية.

الرئيس الأمريكي جورج بوش يعلن عن اعتزام الولايات المتحدة غزو بنما واعتقال رئيسها الجنرال مانويل نورييغا بتهمة تورطه في عمليات تهريب المخدرات من كولومبيا إلى الأراضي الأمريكية. 2004 استهدف مجاهدو القسام ناقل جند صهيونية بقذيفة RPG أثناء توغلهم في حي الزيتون بغزة، فتم تدميرها وقتل 6 جنود صهاينة بينهم قائد وحدة الهندسة النقيب أفيف حيكاني الملقب بصائد الأنفاق.

استهدف مجاهدو القسام ناقل جند صهيونية بقذيفة RPG أثناء توغلهم في حي الزيتون بغزة، فتم تدميرها وقتل 6 جنود صهاينة بينهم قائد وحدة الهندسة النقيب أفيف حيكاني الملقب بصائد الأنفاق. 2014 استشهاد رئيس الهيئة الوطنية الفلسطينية في مخيم اليرموك فؤاد عمر تحت التعذيب في سجون النظام السوري.

استشهاد رئيس الهيئة الوطنية الفلسطينية في مخيم اليرموك فؤاد عمر تحت التعذيب في سجون النظام السوري. 2017 هجوم إلكتروني ببرمجية الفدية يوقع أكثر من 230 ألف جهاز إلكتروني حول العالم.

هجوم إلكتروني ببرمجية الفدية يوقع أكثر من 230 ألف جهاز إلكتروني حول العالم. 2022 مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لعملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين