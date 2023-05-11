سرايا القدس تنعى مسؤول وحدتها الصاروخية في غزة

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، فجر اليوم الخميس، عضو مجلسها العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية، علي حسن غالي "أبو محمد"، والذي اُستشهد في قصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية في مدينة حمد السكنية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزّة.

وقالت السرايا، في بيانٍ مقتضب: "إنَّ غالي اُستشهد في عملية اغتيال صهيونية غادرة فجر اليوم بخانيونس جنوب قطاع غزذة برفقة عدد من الشهداء الأبرار".

ونشر الإعلام العبري صورة القيادي في سرايا القدس الشهيد حسن غالي، الذي اُستشهد في عملية الاغتيال. كذلك تُظهر صورة الشهيد غالي وجوده بجانب القيادي في سرايا القدس الشهيد خالد منصور، الذي تم اغتياله في قصف "إسرائيلي" على منزله في رفح نهاية العام الماضي.

يُذكر أنَّ العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزّة يدخل يومه الثالث، حيث اُستشهد نحو 21 مواطناً غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أصيب نحو 64 آخرين بجراحٍ مختلفة، فيما تُواصل المقاومة دك مدينة تل أبيب ومستوطنات غلاف غزّة رداً على العدوان السافر.

المصدر / فلسطين أون لاين