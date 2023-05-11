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بالفيديو شهيد وإصابات في استهداف شقة سكنية جنوب قطاع غزة

11 مايو 2023 . الساعة 02:13 بتوقيت القدس
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شهيد وإصابات في استهداف شقة سكنية جنوب قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس شقة سكنية في مدينة حمد بخانيونس جنوب قطاع غزة، ما اسفر عن ارتقاء شهيد وإصابة آخرين" حصيلة غير نهائية".

وأفادت مصادر محلية، بنقل عدد من الشهداء والإصابات جراء القصف الذي نفذته طائرات انتحارية على شقة سكنية في أبراج حمد، وتم تدمير الطابق المستهدف بالكامل، وتم نقل عدد من الإصابات والجرحى لمستشفى غزّة الأوروبي.

من جانبها تحدثت وسائل إعلام عبرية أن عملية الاستهداف تمت بطارة "انتحارية" وأنها طالت قيادي بسرايا القدس على حد زعمها.

يُذكر أنَّ العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزّة يدخل يومه الثالث، حيث اُستشهد نحو 21 مواطناً غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أصيب نحو 64 آخرين بجراحٍ مختلفة، فيما تُواصل المقاومة دك مدينة تل أبيب ومستوطنات غلاف غزّة رداً على العدوان السافر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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