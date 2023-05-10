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رسالة مؤثرة من ميسي لبوسكيتس بعد قرار رحيله عن برشلونة

10 مايو 2023 . الساعة 23:38 بتوقيت القدس
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رسالة مؤثرة من ميسي لبوسكيتس بعد قرار رحيله عن برشلونة

نشر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، صورة رفقة الإسباني سيرخيو بوسكيتس زميله السابق في نادي برشلونة وصديقه المقرب، ليدعمه بها عقب قرار رحيله عن النادي الكتالوني.

وكتب ميسي تحت الصور التي نشرها رسالة مؤثرة للغاية بتوجيه الشكر لبوسكيتس بعد فترته الرائعة مع البرسا؛ حيث لعبا معًا هناك لأكثر من عقد من الزمان، وفازا بكل شيء مع البلوغرانا.

وقال ميسي لبوسكيتس: "على أرض الملعب دائمًا ما كنت صاحب الرقم 5؛ لكنك رقم 10 كونك لاعبًا وشخصًا، بوسي".

وأضاف نجم برشلونة السابق: "أتمنى لك التوفيق دائمًا في مرحلتك الجديدة، لك ولعائلتك، شكرًا على كل شيء، كانت هناك لحظات كثيرة قضيناها معًا. أبعث لك عناق كبير".

يذكر أن كل من بوسكيتس وميسي من بين أكثر 4 لاعبين خوضًا للمباريات في تاريخ برشلونة؛ حيث يأتي بوسكيتس في المركز الثالث بعدد 719 مباراة حتى اللحظة، فيما يأتي ميسي في المرتبة الثانية بعدد (747) مباراة.

وكان الدولي الإسباني بوسكيتس، قائد نادي برشلونة، قد اتخذ قرارًا بعدم الاستمرار مع النادي الكتالوني، والرحيل في نهاية الموسم الجاري 2022-23؛ إذ أبلغ مدربه تشافي هيرنانديز بذلك القرار.

ويمتلك بوسكيتس، البالغ من العمر 34 عامًا، عقدًا مع برشلونة، ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وتحديدًا في 30 يونيو/ حزيران المُقبل، دون توصل الطرفين حتى اللحظة إلى اتفاق من أجل تجديده.

المصدر / فلسطين اونلاين
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