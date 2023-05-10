رد مفاجئ من مولر على أنباء رحيله عن بايرن ميونيخ

نشر توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، الأربعاء صورة له مع حصانه وهو يسخر من الشائعات التي تناولت مسألة رحيله عن النادي البافاري، نشرتها صحيفة سبورت-بيلد الاسبوعية.

وتوجه مولر (33 عاماً) بالمنشور عبر صفحته على انستغرام إلى حصانه "كينغ ديفي" (الملك ديفي) "لو كان بامكانك أن تقرأ الصحف كينغ ديفي"، في حين كان الحصان يرعى العشب، مع رمز تعبيري لقرد يغطي عينيه.

وأضاف مولر ثلاثة وسوم (هاشتاغ) باللغة الألمانية: #أصبح الآن شرساً بلطف، و#كل التركيز على الدوري و#لا شيء سوى بايرن.

وقالت صحيفة بيلد-سبورت في نسخة الأربعاء أن رحيل بطل العالم 2014 عن ناديه الأبدي بايرن غير مستبعد.

تدرّج مولر الذي بدأ مسيرته مع تي أس في بل بين عامي 1993 و2000، مع جميع الفرق العمرية في بايرن، قبل أن يوقع على عقده الأول في شباط/فبراير 2009 لينتقل إلى عالم الاحتراف في سن الـ 20 عاماً في الأول من تموز/يوليو 2009. مذاك، مدّد مغامرته مرات عدة مع النادي البافاري، علماً أن عقده الحالي ينتهي في صيف 2024.

ويتضمّن سجل مولر بقميص بايرن الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا مرتين (2013 و2020) ولقب الدوري 11 مرة (2010 و2013-2022) والكأس المحلية ست مرات.

وخسر مولر مركزه الأساسي في التشكيلة البافارية بعدما كان تعرض لاصابة قبل مونديال قطر 2022، حيث دخل احتياطياً 4 مرات خلال المباريات التسع الاولى باشراف الوافد الجديد في نهاية آذار/مارس المدرب توماس توخل بدلاً من يوليان ناغلسمان.

المصدر / فلسطين اونلاين