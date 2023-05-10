في تصعيد للعدوان.. طائرات الاحتلال تقصف منازل سكنية في خان يونس وبيت لاهيا

دمَّرت طائرات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء بنايتين سكنيتين في بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة ومدينة بيت لاهيا شمالي الفطاع، لترفع بذلك النصعيد درجة باستهدافها منازل المواطنين بشكل مباشر.

وقالت مصادر محلية، إن طائرات الاحتلال المسيَّرة أطلقت صاروخًا تجاه منزل يعود للمواطن زياد الاغا، في القرارة شمالي شرق خان يونس، حيث تمكن سكان البيت من إخلائه فورًا على إثر الصاروخ الأول.

وأضاف، بعد إطلاق الطائرات المسيَّرة الصاروخ الأول، أطلقت الطائرات الحربية صاروخين تجاه المنزل، المكون من ثلاثة طوابق، وسوَّته في الأرض.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً عائلة المصري، ودمَّرته بالكامل، بحسب شهود عيان.

وهذه المرة الأولى التي تلجأ فيها قوات الاحتلال لهذا الأسلوب في تدمير المنازل، خلال العدوان الجديد على غزة.

ويتعرَّض قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء إلى عدوان واسع بدأه الاحتلال باغتيال 3 من قادة سرايا القدس، وأسفر حتى اللحظة عن 21 شهيدًا و64 جريحًا ودمار كبير في المباني والمنشآت.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأربعاء، "تنفيذ عملية (ثأر الأحرار) التي تمثَّلت في توجيه ضربة صاروخية، بمئات الصواريخ لمواقع ومستوطنات وأهداف العدو".

المصدر / فلسطين أون لاين