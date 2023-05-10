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بالفيديو والصور إصابة 16 مستوطنا بصواريخ المقاومة في عسقلان

10 مايو 2023 . الساعة 21:55 بتوقيت القدس
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أصيب 16 مستوطناً في مدينة عسقلان جنوبي كيان الاحتلال مساء اليوم الأربعاء جراء إصابتهم بصواريخ المقاومة الفلسطينية التي تواصل إطلاق الصواريخ في إطار الرد على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس وأبناء شعبنا في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن "نجمة داود الحمراء"، بإصابة 16 مستوطنا بينهم إصابات خطيرة عقب سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه "بئر السبع وتل أبيب وعسقلان".

وأظهرت الصور والفيديوهات وقوع دمار هائل في عدة منازل بعسقلان، وكذلك دماء في مباني بمستوطنات تقع جنوب كيان الاحتلال.

ووفق القناة 12 العبرية، فقد أصيب المستوطنون بفعل الصورايخ خلال الرشقات الأخيرة والتي تركزت على عسقلان وسديروت.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر طبية عبرية، أن 4 مستوطنين أصيبوا في عدة مناطق بكيان الاحتلال جراء إصابتهم بصواريخ المقاومة.

وبدأت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة عملية "ثأر الأحرار" اليوم الأربعاء ردا على اغتيال الاحتلال ثلاثة من قادة سرايا القدس فجر أمس.

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المصدر / وكالات
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