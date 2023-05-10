الصحة تحذّر من حرمان مرضى بغزة من تلقي العلاج بمستشفيات الضفة

حذَّرت وزارة الصحة من تداعيات إغلاق سلطات الاحتلال حاجز بيت حانون شمالي قطاع غزة على المئات من المرضى في القطاع، ممن ينتظرون المغادرة لتلقى العلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن "الاحتلال الاسرائيلي يواصل إغلاق حاجز بيت حانون لليوم الثاني على التوالي ما تسبَّب في حرمان 292 مريضًا ومرافقيهم، غالبيتهم مرضى أورام اضافة إلى 15 حالات إنقاذ حياة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل".

وعدَّت منع الاحتلال للمرضى من الوصول إلى المستشفيات التخصصية مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتعمّد في حرمان المرضى من حقوقهم العلاجية.

وقالت الوزارة، "لم يكتفِ الاحتلال باحتجاز الأجهزة الطبية التشخيصية لأكثر من 18 شهراً، وعرقلة إدخال الأدوية والمهام الطبية بل يكمل اليوم الضلع الثالث في جريمته بحق مرضى قطاع غزة".

وطالبت الصحة، الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال، لتسهيل مغادرة المرضى المحولين لإنقاذ حياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين