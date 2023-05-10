فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصحة تحذّر من حرمان مرضى بغزة من تلقي العلاج بمستشفيات الضفة

البزم: الجبهة الداخلية في غزة متماسكة في وجه العدوان

الرشق: عملية "ثأر الأحرار" رد لا بد منه على جرائم الاحتلال

الغرفة المشتركة: عملية "ثأر الأحرار" ردًّا على اغتيال قادة السرايا

استشهاد لاعب كرة قدم

21 شهيدًا جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة

بوسكيتس يعلن رحيله عن نادي برشلونة

اجتماع عربي طارئ بشأن عدوان الاحتلال على غزة

الأوَّل من نوعه.. مليون دولار كلفة اعتراض صاروخ أُطلق من غزة

الدفاع المدني بغزة يتعامل مع 31 مهمَّة منذ بدء العدوان

الصحة تحذّر من حرمان مرضى بغزة من تلقي العلاج بمستشفيات الضفة

10 مايو 2023 . الساعة 20:57 بتوقيت القدس
...

حذَّرت وزارة الصحة من تداعيات إغلاق سلطات الاحتلال حاجز بيت حانون شمالي قطاع غزة على المئات من المرضى في القطاع، ممن ينتظرون المغادرة لتلقى العلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن "الاحتلال الاسرائيلي يواصل إغلاق حاجز بيت حانون لليوم الثاني على التوالي ما تسبَّب في حرمان 292 مريضًا ومرافقيهم، غالبيتهم مرضى أورام اضافة إلى 15 حالات إنقاذ حياة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل".

وعدَّت منع الاحتلال للمرضى من الوصول إلى المستشفيات التخصصية مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتعمّد في حرمان المرضى من حقوقهم العلاجية.

وقالت الوزارة، "لم يكتفِ الاحتلال باحتجاز الأجهزة الطبية التشخيصية لأكثر من 18 شهراً، وعرقلة إدخال الأدوية والمهام الطبية بل يكمل اليوم الضلع الثالث في جريمته بحق مرضى قطاع غزة".

وطالبت الصحة، الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال، لتسهيل مغادرة المرضى المحولين لإنقاذ حياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #وزارة الصحة #منع تحويل المرضى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر