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البزم: الجبهة الداخلية في غزة متماسكة في وجه العدوان

10 مايو 2023 . الساعة 20:38 بتوقيت القدس
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أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، أن الجبهة الداخلية في قطاع غزة قوية ومتماسكة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

وقال البزم في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر مساء اليوم الأربعاء، إن وزارة الداخلية تقوم بواجبها في إسناد المواطنين والمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية منذ بدء العدوان، وفق خطة الطوارئ.

وبين أن طواقم العمليات المركزية بالوزارة تلقت آلاف الاتصالات من المواطنين عبر الرقم الوطني (109) منذ بدء العدوان، وتم من خلالها تلبية الاستغاثات وتقديم الخدمة لأبناء شعبنا.

وأشار إلى أن الوزارة نُصدر توجيهات باستمرار للمواطنين بكيفية التصرف في حالات الطوارئ والتعامل في ظل العدوان.

وقال البزم، إن الاحتلال يُفاقم الواقع الإنساني ويرتكب جريمة عقاب جماعي بحق المدنيين بإغلاقه للمعابر ومنع تنقل الحالات الإنسانية ومنع إدخال المواد الأساسية.

ودعا المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل لوقف هذه الجريمة والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه على شعبنا وإعادة فتح المعابر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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