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الرشق: عملية "ثأر الأحرار" رد لا بد منه على جرائم الاحتلال

10 مايو 2023 . الساعة 20:21 بتوقيت القدس
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قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن عملية "ثأر الأحرار" رد لا بد منه على جرائم الاحتلال، بعد اغتيال قادة "سرايا القدس" واستهداف المدنيين والأطفال في قطاع غزة.

وشدد الرشق في تصريح صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن "المقاومة الباسلة واحدة وموحدة؛ للرد على جرائم الاحتلال وحماية القدس والمقدسات".

ويتعرض قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء إلى عدوان واسع بدأه الاحتلال باغتيال 3 من قادة سرايا القدس، وأسفر حتى اللحظة عن 21 شهيدا و64 جريحا ودمار كبير في المباني والمنشآت.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأربعاء، "تنفيذ عملية (ثأر الأحرار) التي تمثلت في توجيه ضربة صاروخية، بمئات الصواريخ لمواقع ومستوطنات وأهداف العدو".

المصدر / فلسطين أون لاين
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