اجتماع عربي طارئ بشأن عدوان الاحتلال على غزة

قررت جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عقد اجتماع طارئ للمندوبين الدائمين لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، المتواصل منذ فجر أمس الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية بأن مجلس جامعة الدول العربية سيعقد على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية في وقت لاحق اليوم الأربعاء برئاسة مصر الرئيس الحالي لمجلس الجامعة.

وسيناقش الاجتماع الطارئ العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاعتداءات الأخيرة بقطاع غزة.

وسيبحث الاجتماع أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد.

ويتعرض قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء إلى عدوان واسع بدأه الاحتلال باغتيال 3 من قادة سرايا القدس، وأسفر حتى اللحظة عن 21 شهيدا و64 جريحا ودمار كبير في المباني والمنشآت.

المصدر / الجزيرة نت