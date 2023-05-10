فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استشهاد لاعب كــــــــرة قــــــــــدم

الغرفة المشتركة: عملية "ثأر الأحرار" ردًّا على اغتيال قادة السرايا

بوسكيتس يعلن رحيله عن نادي برشلونة

21 شهيدًا جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة

الأوَّل من نوعه.. مليون دولار كلفة اعتراض صاروخ أُطلق من غزة

الدفاع المدني بغزة يتعامل مع 31 مهمَّة منذ بدء العدوان

الإعلام الحكومي يؤكد عدم السماح بالعمل لصالح الإعلام الإسرائيلي

هنية يتلقى اتصالات عربية وأممية لبحث عدوان الاحتلال على غزة

خلال متابعة الأسواق.. المباحث تُحرّر 15 محضر ضبط لتجار مُخالفين

الإعلام الحكومي: الاحتلال يمنع طواقم الصحافة الأجنبية من دخول غزة

استشهاد لاعب كــــــــرة قــــــــــدم

10 مايو 2023 . الساعة 19:58 بتوقيت القدس
...
قباطية/ جنين:

أُستشهد صباح اليوم الأربعاء راني وليد قطنات لاعب فريق كرة القدم بمركز شباب جنين، الناشط في دوري الدرجة الثانية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية جنوب مدينة جنين.

وشيعت جماهير غفيرة من مدينة جنين جثمان الشهيد قطنات رفقة زميله أحمد أبو كميل، حيث شارك في الجنازة عدد كبير من الرياضيين، وزملائه في الملاعب.

وفقد مركز الشباب الاجتماعي "جنين" لاعبه الثاني العام الحالي، بعد استشهاد اللاعب عز الدين صلاحات في يناير الماضي، علماً أن قوات الاحتلال قتلت اللاعب أحمد دراغمة مهاجم فريق ثقافي طولكرم وهداف دوري المحترفين في حينه.

ونعى مركز الشباب الاجتماعي "جنين" الشهيد قطنات، وقال إنه فقد أحد أبرز لاعبي فريق كرة القدم بالنادي، مُشيراً إلى أنه يفتخر بتخريجه للشهداء.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الشهيد راني قطنات #مركز شباب جنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر