الإعلام الحكومي يؤكد عدم السماح بالعمل لصالح الإعلام الإسرائيلي

أكد المكتب الإعلامي الحكومي عدم سماحه بالعمل لصالح وسائل الإعلام الإسرائيلية أو تقديم أيَّة خدمات إعلامية لها من قطاع غزة، وفق قرار سابق له.

وحذَّر المكتب في تصريح صحفي أصدره اليوم الأربعاء، من يخالف ذلك القرار (أشخاص أو مؤسسات) ويقوم بتقديم أيَّة خدمات إعلامية لقنوات إسرائيلية بتعريض نفسه للمساءلة واتخاذ المقتضى الإداري والقانوني بحقه.

يُشار إلى أنَّ المكتب الاعلامي الحكومي في غزة، يمنع منذ عامين تقريبًا العمل لصالح وسائل الإعلام الإسرائيلية.

ويتعرَّض القطاع لعدوان منذ فجر أمس الثلاثاء بدأه الاحتلال باغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

المصدر / فلسطين أون لاين