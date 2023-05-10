فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رسالة مؤثرة من ميسي لبوسكيتس بعد قرار رحيله عن برشلونة

الجهاد الإسلامي: الرد يتم بتوافق وطني داخل الغرفة المشتركة

الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال من سياسية قصف المنازل بغزة

رد مفاجئ من مولر على أنباء رحيله عن بايرن ميونيخ

نجم ويستهام مطلوب في مانشستر يونايتد

في تصعيد للعدوان.. طائرات الاحتلال تقصف منازل سكنية في خان يونس وبيت لاهيا

إصابة 16 مستوطنًا بصواريخ المقاومة في عسقلان

والد هالاند يكشف سبب الأزمة مع جماهير ريال مدريد

مظاهرات في الداخل المحتل تنديدا بالعدوان على غزة

الصحة تحذّر من حرمان مرضى بغزة من تلقي العلاج بمستشفيات الضفة

بالفيديو والصور 21 شهيدًا من جرَّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة

10 مايو 2023 . الساعة 18:08 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا في عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء إلى 21 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وذكرت الوزارة في تحديث لإحصائية العدوان، أن 64 إصابة وصلت المستشفيات من جرَّاء العدوان.

ويتعرَّض قطاع غزة منذ فجر أمس إلى عدوان إسرائيلي بدأ باغتيال 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في عدوان أدَّى إلى استشهاد 12 مواطنًا في لحظاته الأولى، ثم استُشهد مقاومان عصر أمس في خان يونس جنوبي القطاع.

واستُشهد منذ ساعات صباح اليوم 7 مواطنين بينهم أطفال خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

كما أدَّى العدوان إلى وقوع أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين، حيث طال القصف الجوي الشقق السكنية والأراضي الزراعية والمساجد ومؤسسات حكومية عديدة في القطاع.

وردَّت المقاومة الفلسطينية عبر غرفة العمليات المشتركة بعملية "ثأر الأحرار" على جريمة اغتيال الاحتلال لقادة سرايا القدس فجر أمس الثلاثاء.

77777.jpg
7777.jpg
777.jpg
528Cu.jpg
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #المقاومة #شهداء غزة #شهداء العدوان #ثأر الأحرار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر