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بالفيديو والصور 21 شهيدًا جرّاء عدوان الاحتلال على قطاع غزة

10 مايو 2023 . الساعة 18:08 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الأربعاء عن ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا في عدوان الاحتلال المستمر على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء إلى 21 شهيدًا وعشرات الجرحى.

وذكرت الوزارة في تحديث لإحصائية العدوان، أن 64 إصابة وصلت المستشفيات جراء العدوان.

ويتعرض قطاع غزة منذ فجر أمس إلى عدوان إسرائيلي بدأ باغتيال 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في عدوان أدى إلى استشهاد 12 مواطنا في لحظاته الأولى، ثم استشهد مقاومان عصر أمس في خان يونس جنوبي القطاع.

 واستشهد منذ ساعات صباح اليوم 7 مواطنين بينهم أطفال خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.

كما أدى العدوان إلى وقوع أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين، حيث طال القصف الجوي الشقق السكنية والأراضي الزراعية والمساجد ومؤسسات حكومية عديدة في القطاع.

وردت المقاومة الفلسطينية عبر غرفة العمليات المشتركة بعملية "ثأر الأحرار" رداً على جرئمة اغتيال الاحتلال لقادة سرايا القدس فجر أمس الثلاثاء.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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