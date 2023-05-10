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خلال متابعة الأسواق.. المباحث تُحرّر 15 محضر ضبط لتجار مُخالفين

10 مايو 2023 . الساعة 17:51 بتوقيت القدس
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حرَّرت دائرة مباحث التموين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، 15 محضر ضبط، لعدد من التجار المخالفين والمحتكرين.

وأوضحت المباحث في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنها نظَّمت جولات لمتابعة توفُّر السلع ومراقبة الأسعار ومنع الاحتكار والاستغلال في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت أنها توجَّهت في ساعات الفجر الأولى إلى أماكن بيع الخضار بالجملة، حيث تبيَّن وجود ارتفاع لبعض أسعار الخضراوات.

وأشارت إلى أنها حرَّرت محاضر ضبط للتجار المخالفين، وأحالت ملفاتهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم وفقاً للإجراءات المتبعة.

ودعت مباحث التموين المواطنين للإبلاغ عن أيَّة حالات احتكار أو استغلال أو تلاعب بأسعار المواد الأساسية والتموينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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