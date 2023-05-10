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الإعلام الحكومي: الاحتلال يمنع طواقم الصحافة الأجنبية من دخول غزة

10 مايو 2023 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
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أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف منع الاحتلال الإسرائيلي لطواقم الصحافة الأجنبية من دخول قطاع غزة لتغطية مجريات العدوان، عبر إغلاق حاجز بيت حانون (إيرز) لليوم الثاني على التوالي.

ودعا معروف في بيان أصدره مساء اليوم الأربعاء، الاتحاد الدولي للصحفيين، وجميع الجهات ذات العلاقة لإصدار مواقف عملية ترفض هذا الانتهاك لحرية ممارسة العمل الإعلامي والحق في التنقل، سيَّما أنها باتت سياسة دائمة لدى الاحتلال في كل عدوان على غزة.

وطالب وسائل الإعلام الأجنبية بتسليط الضوء على هذا الانتهاك وتحميل الاحتلال مسؤولية منعهم من القدوم لغزة، وتذكير العالم باعتداءات الاحتلال ضد وسائل الإعلام وطواقمها العاملة بالأراضي الفلسطينية.

وأكد أن عدم التحرك الجاد من قبل المنظَّمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير، هو ما يشجّع المحتل على الاستمرار في سياسة استهداف الإعلام والطواقم الصحفية بشتَّى الصور.

ويتعرَّض قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء إلى عدوان كبير، بدأ باغتيال 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأسفر عن 21 شهيدًا وعشرات الإصابات بين المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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