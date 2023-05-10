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كتائب أبو علي مصطفى تزفُّ 4 من مقاتليها شهداء في معركة "ثأر الأحرار"

10 مايو 2023 . الساعة 17:29 بتوقيت القدس
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زفَّت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أربعة من مقاتليها ارتقوا شهداء خلال معركة "ثأر الأحرار".

وقالت الكتائب في بيانٍ صدر عنها اليوم الأربعاء، إنّ مقاتليها الأبطال هم من وحدتي الصاروخية والمدفعية، وقد ارتقوا خلال تأديتهم لواجبهم الوطني خلال عملية "ثأر الأحرار" لدماء الشهداء وردّاً على جرائم الاحتلال بعد استهداف صهيوني جبان.

وذكرت أن الشهداء، هم: (محمد يوسف أبو طعيمة، وعلاء ماهر أبو طعيمة وهما من خان يونس، وأيمن كرم صيدم، علم سمير عبد العزيز، وهما من رفح.

وعاهدت الكتائب الشهداء بمواصلة المقاومة، وأن دماءهم لن تذهب هدراً، وسيدفع المحتل ثمناً غالياً لجرائمه بحق شعبنا ومقاومينا الأبطال.

وشدَّدت على أن مقاتليها يواصلون تصدّيهم للعدوان الصهيوني ضمن الرد الموحد من خلال الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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