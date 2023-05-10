قاسم: عملية "ثأر الأحرار" تأكيد على جاهزية المقاومة للرد على جرائم الاحتلال

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن تنفيذ الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عملية "ثأر الأحرار" رد طبيعي على جرائم الاحتلال باغتيال قادة سرايا القدس واستهداف المدنيين والأطفال في قطاع غزة.

وقال قاسم في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "إن العملية أكدت جاهزية قوى المقاومة للرد على جرائم الاحتلال ومنعه من التغول على شعبنا".

وشدد على أن المقاومة لا يمكن أن تمرر جرائم الاحتلال ضد شعبنا دون رد يوازي الجريمة.

ولفت قاسم إلى أن المقاومة عبر غرفة العمليات المشتركة تسجل حضورا جديدا وتفرض معادلات، وتشكل حالة وحدوية متقدمة.

وأوضح أن الغرفة المشتركة تؤكد جاهزيتها للرد على الاحتلال في حال تمادى في عدوانه، مبينا أن العمل المشترك في ميدان المقاومة أحد مصادر قوة شعبنا الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين