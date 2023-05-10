القانوع: المقاومة موحدة في الميدان وحاضرة بقوة لردع الاحتلال

أكد المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع أن ضربات المقاومة الموحدة هي جزء من عملية الرد على المجزرة التي ارتكبها الاحتلال، وتأتي في إطار دفاعها عن شعبنا الفلسطيني.

وقال القانوع في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: "إن رد المقاومة واجب وثابت على كل عدوان، وهي موحدة في الميدان وحاضرة بقوة لردع الاحتلال، ولن تسمح له بتمرير أجنداته أو تصدير أزماته".

ونوه بأن عدوان الاحتلال سيتحطم أمام وحدة المقاومة الفلسطينية وصمود شعبنا، ولم يعد قادراً على تغيير المعادلات أو فرض واقع جديد.

وحمل القانوع الاحتلال تبعات توسيع عدوانه على شعبنا، وسيظل يدفع ثمن حماقته وعدوانه المتواصل.

المصدر / فلسطين أون لاين