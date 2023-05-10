فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القانوع: المقاومة موحدة في الميدان وحاضرة بقوة لردع الاحتلال

الغرفة المشتركة: عملية "ثأر الأحرار" ردا على اغتيال قادة السرايا

هروب جماعي للمستوطنين في "تل أبيب" خشية صواريخ المقاومة

رشقات صاروخية للمقاومة تدكُّ (تل أبيب) والبلدات الفلسطينية المحتلة

أسير من قلقيلية يدخل عامه الـ15 في سجون الاحتلال

غرق قارب في نيجيريا يسفر عن مصرع 15 طفلًا وفقدان 25 آخرين

عفانة: استهداف شهيدَي قباطية محاولة يائسة من الاحتلال لوأد المقاومة

أحدث الابتكارات العلمية.. مسدس طبي لخياطة الجروح

جدول الكهرباء في قطاع غزة لهذا اليوم

شهاب: التوافق في الرد على الاغتيالات يؤكد فشل رهانات الاحتلال

وتحذر الاحتلال من التمادي في عدوانه

الغرفة المشتركة: عملية "ثأر الأحرار" ردا على اغتيال قادة السرايا

10 مايو 2023 . الساعة 16:22 بتوقيت القدس
...

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" رداً على جريمة اغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي فجر أمس الثلاثاء.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان عصر اليوم الأربعاء "بعون الله تعالى وقوته تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" التي تمثلت في توجيه ضربةٍ صاروخيةٍ كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو، ابتداءً من ما يسمى "غلاف غزة" وحتى (تل أبيب)".

وأضافت أن الضربات الصاروخية تأتي "ردا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس المجاهدين: جهاد الغنّام وخليل البهتيني وطارق عز الدين، عبر قصفٍ همجيٍ وغادرٍ لمنازل مدنية خلّف كذلك عدداً من الشهداء المدنيين الأبرياء الآمنين في بيوتهم".

وعدت الغرفة المشتركة، أن استهداف الاحتلال للمنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو "خطٌ أحمر سيواجه بكل قوةٍ وسيدفع العدو ثمنه غالياً".

وأكد البيان أن المقاومة جاهزةٌ لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياماً سوداءَ في انتظاره.

وشدد البيان على أن المقاومة ستبقى في كل جبهات الوطن وحدةً واحدةً، سيفاً ودرعاً لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#غزة #المقاومة #سرايا القدس #الغرفة المشتركة #ثأر الأحرار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر