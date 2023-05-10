الغرفة المشتركة: عملية "ثأر الأحرار" ردا على اغتيال قادة السرايا

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" رداً على جريمة اغتيال ثلاثة من قادة سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي فجر أمس الثلاثاء.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان عصر اليوم الأربعاء "بعون الله تعالى وقوته تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية عن تنفيذ عملية "ثأر الأحرار" التي تمثلت في توجيه ضربةٍ صاروخيةٍ كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو، ابتداءً من ما يسمى "غلاف غزة" وحتى (تل أبيب)".

وأضافت أن الضربات الصاروخية تأتي "ردا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس المجاهدين: جهاد الغنّام وخليل البهتيني وطارق عز الدين، عبر قصفٍ همجيٍ وغادرٍ لمنازل مدنية خلّف كذلك عدداً من الشهداء المدنيين الأبرياء الآمنين في بيوتهم".

وعدت الغرفة المشتركة، أن استهداف الاحتلال للمنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو "خطٌ أحمر سيواجه بكل قوةٍ وسيدفع العدو ثمنه غالياً".

وأكد البيان أن المقاومة جاهزةٌ لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياماً سوداءَ في انتظاره.

وشدد البيان على أن المقاومة ستبقى في كل جبهات الوطن وحدةً واحدةً، سيفاً ودرعاً لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين