هروب جماعي للمستوطنين في "تل أبيب" خشية صواريخ المقاومة

شهدت تل أبيب حركة هروب جماعية للمستوطنين والمناطق المحيطة بها مع دوي صافرات الإنذار إيذانا بوصول صواريخ المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة نحو أهدافها في كيان الاحتلال.

وذكر موقع "واي نت" العبري أن عملية هروب كبيرة تحدث من مستوطنة "سديروت" التي غادرها 4 آلاف مستوطن، في ظل ازدحامات على مدخلها الشمالي.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة هروب وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال، ميري ريغيف، إلى الملجأ المحصن خوفا من صواريخ المقاومة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، ظهر اليوم الأربعاء، مئات الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة، ومدينة "عسقلان" الساحلية و"سديروت" و"تل أبيب" ومناطق أخرى في فلسطين المحتلة، ردا على عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين