شهاب: التوافق في الرد على الاغتيالات يؤكد فشل رهانات الاحتلال

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب أنّ حكومة الاحتلال وجيشها يتحملان وحدهما المسؤولية عن التصعيد في قطاع غزة، مشددًا على أنّ رد المقاومة على اغتيالات الاحتلال الأخيرة يحظى بتوافق وطني وميداني.

وقال شهاب في تصريحات لقناة الجزيرة، إنّ الرد على اغتيال ثلاثة من أبرز قادة سرايا القدس فجر أمس الثلاثاء "يحظى بتوافق وطني وميداني والصف الفلسطيني واحد موحد"، متابعا الحديث "التوافق في الرد على الاغتيال رسالة للاحتلال تؤكد على فشل رهاناته وأهدافه".

واغتال الاحتلال فجر أمس الثلاثاء، أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس خليل البهتيني، وأحد قادة العمل العسكري في الضفة الغربية طارق محمد عزالدين.

وأوضح شهاب أنّ "الرد على جريمة الاغتيال يأتي في سياق التصدي لعدوان الاحتلال"، محمّلًا حكومة الاحتلال وجيشها المسؤولية عن التصعيد.

وفي تصريحات لقناة فلسطين اليوم، أكد شهاب أنّ ردَّ المقاومة يُثبت فشل الاحتلال في تمزيق الوحدة الفلسطينية.

وتابع "هذا ردٌّ مباركٌ وقويٌّ ومُشرِّفٌ ومحل فخر لكلّ الفلسطينيين والأمة العربية" مردفًا "هذا الرد وفاء من المقاومة لمسيرة القادة الأبطال الثلاثة في سرايا القدس".

وشدّد شهاب على أنّ "سيف المقاومة والقدس لم يغمد وسيبقى مشرعًا في وجه الاحتلال".

المصدر / فلسطين أون لاين