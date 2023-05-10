غرق قارب في نيجيريا يسفر عن مصرع 15 طفلًا وفقدان 25 آخرين

لقي 15 طفلًا حتفهم وفُقد 25 آخرون بعد غرق قاربهم في نهر في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا.

وقال المسؤول الإداري في منطقة شاغري عليو أبو بكر الذي أشرف على عملية الإنقاذ: إنّ "الأطفال وهم من قرية دونديجي كانوا في طريقهم لجمع الحطب من غابة على الضفة الأخرى من نهر شاجري عندما انقلب قاربهم الذي كان مُحمّلًا بأكثر من طاقته".

وأضاف، خلال تصريحات صحفية: "عثرت فرق الإنقاذ المحلية على 15 جثة، 13 فتاة وصبيين، وتم دفنهم في القرية"، مشيرًا إلى أنّ الغواصين واصلوا مساء الثلاثاء البحث في النهر عن جثث المفقودين.

وأشار إلى "أنه كان هناك أربعون طفلًا على متن القارب، ما يعني أنّ هناك 25 منهم في عداد المفقودين".

يُذكر أنه اعتاد أطفال القرية على عبور النهر كلّ صباح، من أجل جمع الحطب لإعادة بيعه في القرية، وفي المناطق المجاورة من أجل دعم أسرهم ذات الدخل الضئيل، بحسب أبو بكر.

المصدر / فلسطين أون لاين