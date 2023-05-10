عفانة: استهداف شهيدَي قباطية محاولة يائسة من الاحتلال لوأد المقاومة

قال القيادي في حركة حماس سامح عفانة:" إنّ ارتقاء شهيدَي قباطية الصمود هو استكمال لمسيرة النصر والتحرير، ومحاولة يائسة من الاحتلال لوأد المقاومة وردع مجاهدينا.

وأضاف:" إنّ هذه الجريمة النكراء تأتي ضمن مواصلة الاحتلال لجرائمه بحقّ شبابنا ومقاومتنا".

وأوضح عفانة أنّ الدماء التي تُخضّب هذه الأرض تُعلن للمحتل ألا مقام لك هنا، وأنّ الدم بالدم والقتل بالقتل، ومقاومتنا ومجاهدينا وأبطالنا الأمجاد سيظلون يقارعون المحتل حتى يرحل عن أرضنا مدحورًا.

وتابع: "يرتقي الشهداء في كل يوم وفي كل بقعة من هذه الأرض المقدسة، في غزة العزة والإباء، في نابلس، في قباطية الصمود، وفي قدسنا وأقصانا".

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وشيّعت الجماهير الفلسطينية في جنين اليوم الأربعاء جثماني الشهيدين المقاومين أحمد كميل وراني قطنات، اللَّذَين ارتقيا في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية.

وزفّت حركة حماس شهيدَيْ قباطية، وقالت إنّ "دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا، بل إنها تعبير عن نبض الشعب الثائر، وستكون نارًا تحرق الأعداء على امتداد أرضنا المحتلة".

وشدّدت على أنّ "المقاومة الباسلة تقرّب شعبنا من لحظة النصر على العدو والحرية من ربقة الاحتلال".

وأكدت على أنّ شعبنا متأهبٌ لصد عدوان الاحتلال والانتقام لدماء الشهداء الأبطال في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، وحماية المسجد الأقصى المبارك، ولن يثنيه شيء عن هذا الطريق، حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين