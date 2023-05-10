أحدث الابتكارات العلمية.. مسدس طبي لخياطة الجروح

كشف العلماء من الجامعة التكنولوجية القومية الروسية للبحوث العلمية عن أول مسدس طبي مصغّر في روسيا لخياطة الجروح الصغيرة والمتوسطة، وكذلك لوقف النزيف.

و أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، بحصول الجهاز المبتكر على براءة اختراع، موضحة أنّ الابتكار الجديد يخلق ظروفًا مواتية لشفاء الجروح سريعًا ويمنع دخول العدوى إليها.

وذكرت الوكالة ذاتها أنّ الابتكار الجديد يتميز بأنه محمول وصغير الوزن، ويتم وضعه في حقيبة صغيرة يمكن حملها بسهولة من قِبل شخص واحد.

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وشرحت آلية عمل الابتكار الجديد بالقول: "قبل بدء العمل يتم تثبيت محقنتيْن بسعة 20 ملّيلترًا مع البوليمرات الحيوية والمستحضرات الطبية في المسدس الطبي، كما يتم توصيل محقنة ثالثة مع مستحضر يربط الجرح عن طريق منفذ خاص. عندما يتم سحب الزناد، يقوم النظام بجمع كل هذه المكونات، مما يخلق مادة حيوية تُسرّع تجديد الأنسجة وتوقف النزيف".

ولفتت الوكالة إلى أنّ العلماء وضعوا في أساس مادة الشفاء هيدروجيلًا (هلامًا هيدروليكيًّا) مصنوعًا من البوليمرات الطبيعية والجيلاتين. يمكن أيضًا أن تضاف إليهما مضادات الحيوية أو أدوية التخدير، ويمكن تغيير نسبها بسهولة في الوقت الفعلي.

وذكرت أنه تم تصنيع جسم وأجزاء المسدس باستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد، لكنّ العلماء يقولون إنه لن تكون هناك طباعة ثلاثية الأبعاد في حال الإنتاج الصناعي للمسدس وبيعه في السوق وستستخدم لهذا الغرض مادة بلاستيكية عادية.

واجتاز المسدس الطبي بنجاح اختبارًا على حيوانات المختبر المصابة بحروق في مركز "بلوخين" لأمراض السرطان، حيث تبيّن أنّ جروح الحيوانات المشاركة في الاختبار تلتئم أسرع مقارنة بالعلاجات التقليدية.

المصدر / وكالات