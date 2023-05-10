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بالفيديو رشقات صاروخية للمقاومة تدك (تل أبيب) والبلدات الفلسطينية المحتلة

10 مايو 2023 . الساعة 13:48 بتوقيت القدس
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مشهد حي لرشقة من رشقات صواريخ المقاومة تجاه المدن والبلدات الفلسطينية المحتلة

دوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة ومدينة عسقلان، الأربعاء، مع إطلاق المقاومة بغزة رشقات صاروخية من القطاع، في أول رد فلسطيني على العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ فجر الثلاثاء.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن صافرات الإنذار دوت في غلاف قطاع غزة ومدينة عسقلان في جنوبي فلسطين المحتلة.

وقالت شبكات التلفزة الإسرائيلية إن منظومة القبة الحديدية تحاول اعتراض الصواريخ.

وذكر الإعلام العبري، أن مستوطنين في جنوب (تل أبيب) أبلغوا عن انفجارات.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الصواريخ التي استهدفت منطقة (تل أبيب) عرقلت وعطلت هبوط الطائرات المدنية بمطار "بن غوريون".

المصدر / فلسطين أون لاين
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